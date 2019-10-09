Орловский губернатор назвал свои основные достижения

Андрей Клычков подвёл промежуточные итоги своей двухлетней работы на высшем посту Орловской области в ходе пресс-конференции. Она состоялась в российской столице.

Губернатор отметил, что за это время его команде удалось нарастить доходы областной казны и преодолеть их отрицательное соотношение с текущими расходами. Кроме того, важный показатель — валовый региональный продукт — вырос на 11%.

В качестве основных задач на ближайшее будущее Клычков назвал работу по дальнейшей реструктуризации госдолга и развитию инвестиционной привлекательности Орловской области.