Орловский губернатор назвал свои основные достижения
09.10.2019
Андрей Клычков подвёл промежуточные итоги своей двухлетней работы на высшем посту Орловской области в ходе пресс-конференции. Она состоялась в российской столице.
Губернатор отметил, что за это время его команде удалось нарастить доходы областной казны и преодолеть их отрицательное соотношение с текущими расходами. Кроме того, важный показатель — валовый региональный продукт — вырос на 11%.
В качестве основных задач на ближайшее будущее Клычков назвал работу по дальнейшей реструктуризации госдолга и развитию инвестиционной привлекательности Орловской области.
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