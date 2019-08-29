Орловский губернатор напомнил о главном

В администрации Орловской области состоялось первое заседание попечительского совета Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи общеобразовательного учреждения «Созвездие Орла». Его провёл председатель совета — губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Центр будет работать на базе бывшей Знаменской школы-интерната. Однако до конца этого года здесь будет идти ремонт. Поэтому с сентября по декабрь дети будут проявлять свои способности и таланты на других временных площадках (в ОГУ имени Тургенева, Орловском институте культуры и Орловской хореографической школе).

На создание центра выделят 215 миллионов рублей. Средства поступят в рамках национального проекта «Образование».

В ходе заседания Клычков напомнил, что именно вопросы, связанные с несовершеннолетними, являются для Орловской области приоритетными. «Дети — это главное», — заявил губернатор.