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Орел12.09.2019 Четверг 12:03
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Орловский губернатор наделил себя новым правом

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12.09.2019

Андрей Клычков утвердил порядок согласования представления генерального прокурора Российской Федерации о кандидатуре на должность прокурора Орловской области.

Губернатор дал себе 10 дней на то, чтобы рассмотреть представление генерального прокурора и дать поручение о подготовке проекта распоряжения о его согласовании. Кроме того, Клычков наделил себя правом провести личную беседу с кандидатом на должность главного представителя «надзорного ведомства» в регионе.

Полномочия действующего прокурора области Ивана Полуэктова истекают в 2021 году.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычков

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