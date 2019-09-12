Орловский губернатор наделил себя новым правом

Андрей Клычков утвердил порядок согласования представления генерального прокурора Российской Федерации о кандидатуре на должность прокурора Орловской области.

Губернатор дал себе 10 дней на то, чтобы рассмотреть представление генерального прокурора и дать поручение о подготовке проекта распоряжения о его согласовании. Кроме того, Клычков наделил себя правом провести личную беседу с кандидатом на должность главного представителя «надзорного ведомства» в регионе.

Полномочия действующего прокурора области Ивана Полуэктова истекают в 2021 году.