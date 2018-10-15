Орловский грибник, потерявшийся в лесу, дошёл до Калужской области
15.10.2018
Орловский грибник, потерявшийся в лесу, блуждая, дошёл до Калужской области. Об этом сообщает Управление МВД по нашему региону.
Житель Знаменского района Орловщины пропал без вести в воскресенье вечером. В полицию и МЧС обратилась его супруга.
Последний раз пропавшего видели в районе деревни Казаковка.
Поиски с участием полицейских и спасателей продолжались всю ночь. Несколько раз мужчина выходил на связь с помощью сотового телефона, но не мог сориентироваться на местности.
Утром он вышел из леса в районе деревни Клён — уже в Калужской области. Здесь местные лесники помогли ему найти дорогу к населённому пункту.
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