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Орловский грибник, потерявшийся в лесу, дошёл до Калужской области

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15.10.2018

Орловский грибник, потерявшийся в лесу, блуждая, дошёл до Калужской области. Об этом сообщает Управление МВД по нашему региону.

Житель Знаменского района Орловщины пропал без вести в воскресенье вечером. В полицию и МЧС обратилась его супруга.

Последний раз пропавшего видели в районе деревни Казаковка.

Поиски с участием полицейских и спасателей продолжались всю ночь. Несколько раз мужчина выходил на связь с помощью сотового телефона, но не мог сориентироваться на местности.

Утром он вышел из леса в районе деревни Клён — уже в Калужской области. Здесь местные лесники помогли ему найти дорогу к населённому пункту.

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