Орловский гимнаст отличился на Чемпионате ЦФО

Соревнования проходили во Владимире. В них приняли участие 40 лучших гимнастов ЦФО. Единственным представителем Орловщины был Максим Романов. Об этом сообщает «Орёлспорт».

Чемпионат являлся отборочным турниром в национальную сборную. Романов по общим итогам занял 11 место, в соревнованиях по опорному прыжку — шестое.