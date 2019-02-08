Орловский гимнаст отличился на Чемпионате ЦФО
08.02.2019
Соревнования проходили во Владимире. В них приняли участие 40 лучших гимнастов ЦФО. Единственным представителем Орловщины был Максим Романов. Об этом сообщает «Орёлспорт».
Чемпионат являлся отборочным турниром в национальную сборную. Романов по общим итогам занял 11 место, в соревнованиях по опорному прыжку — шестое.
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