Орловский фонтан выпустил 36 струй
26.09.2019
В Орле успешно прошло тестирование фонтана на площади Содружества. Об этом сообщили в мэрии.
В данный момент специалисты отлаживают фонтан, разрабатывая программы, которые позволят ему менять угол наклона струй, темп, силу потока и другие важные параметры.
Эффектное ощущение создаётся благодаря 36 струям фонтана и 64 LED-лампам ярких цветов. При этом высота струй достигает трёх метров.
На обустройство фонтана потребовалось около полутора месяцев. Осталось выполнить лишь несколько видов работ.
Также продолжается благоустройство самой площади Содружества. Помимо всего прочего, здесь планируется вывесить флаги городов-побратимов Орла. Для этого уже установили 13 флагштоков.
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