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  3. «Орловский энергосбыт» рассказал о задолженностях населения за электроэнергию

«Орловский энергосбыт» рассказал о задолженностях населения за электроэнергию

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04.02.2019

По данным компании, на начало этого года речь идёт о сумме в 175,85 миллионов рублей.

В минувшем году «Энергосбыт» подал в суд иски о взыскании долгов с физических лиц на общую сумму 24 миллиона рублей. С помощью службы судебных приставов удалось взыскать 7,8 миллионов.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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