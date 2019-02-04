«Орловский энергосбыт» рассказал о задолженностях населения за электроэнергию
04.02.2019
По данным компании, на начало этого года речь идёт о сумме в 175,85 миллионов рублей.
В минувшем году «Энергосбыт» подал в суд иски о взыскании долгов с физических лиц на общую сумму 24 миллиона рублей. С помощью службы судебных приставов удалось взыскать 7,8 миллионов.
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