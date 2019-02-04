«Орловский энергосбыт» рассказал о задолженностях населения за электроэнергию

По данным компании, на начало этого года речь идёт о сумме в 175,85 миллионов рублей.

В минувшем году «Энергосбыт» подал в суд иски о взыскании долгов с физических лиц на общую сумму 24 миллиона рублей. С помощью службы судебных приставов удалось взыскать 7,8 миллионов.