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Орел30.08.2019 Пятница 12:28
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  3. «Орловский энергосбыт» будет взыскивать долги без помощи приставов

«Орловский энергосбыт» будет взыскивать долги без помощи приставов

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30.08.2019

По новому федеральному закону, компания имеет право взыскивать задолженность без участия ФССП, если размер долга не превышает 100 тысяч рублей.

На данный момент общий долг орловчан перед энергетиками достиг отметки в 170 миллионов рублей. Чтобы уменьшить эту цифру, «Энергосбыт» может обратиться в бухгалтерию по месту работы должника, в банк, пенсионный фонд или другую организацию, которая выплачивает должнику денежные средства. В результате долги будут удерживаться из выплат или списываться со счетов.

При этом будет применяться и обычная схема взыскания долга: кредитор обращается к мировому судье, тот выносит приказ, в случае, если должник не платит по счетам, к решению проблемы подключаются приставы, которые имеют право взыскать средства или арестовать имущество.

Теги:ОрёлОрловская областьприставысудебные приставыэлектричествоФССПэнергосбыт

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