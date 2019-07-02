Орловский Дворец пионеров купит «Колизей» для «Кванториума»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил выделить Дворцу пионеров и школьников имени Гагарина 66 миллионов рублей из региональной казны. Средства предоставляются для приобретения здания, расположенного по адресу «город Орёл, улица Горького, дом 36-А».

Это известное в областном центре здание круглой формы, построенное в Городском парке в 2005 году. Сейчас оно пустует. Ранее в нём располагались различные развлекательные заведения, в том числе — центр «Колизей». Так теперь неофициально называют и само здание.

В марте этого года его выставили на продажу, оценив в 55 с половиной миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Дворец пионеров и школьников в новом учебном году займётся созданием детского технопарка «Кванториум». Это федеральный проект по созданию сети учреждений дополнительного образования, который реализуется во многих регионах. Однако пока планируется, что на первоначальном этапе «Кванториум» будет работать в здании Дворца.