Орловский Дорожный фонд сэкономил 112 миллионов 400 тысяч рублей

Средства направят на ремонт дорог в Орловском, Мценском, Покровском и Хотынецком районах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В частности, планируется улучшить дороги «Орёл — Знаменское — Маслово» и «Озёрное — Красный Ржавец», дороги в деревнях Брагино и Сычи Мценского района, Малое Юрьева Хотынецкого района и Жилина Орловского района, а также обустроить пешеходный переход у школы посёлка Биофабрика под Орлом.