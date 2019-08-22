Орловский Дорожный фонд сэкономил 112 миллионов 400 тысяч рублей
22.08.2019
Средства направят на ремонт дорог в Орловском, Мценском, Покровском и Хотынецком районах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
В частности, планируется улучшить дороги «Орёл — Знаменское — Маслово» и «Озёрное — Красный Ржавец», дороги в деревнях Брагино и Сычи Мценского района, Малое Юрьева Хотынецкого района и Жилина Орловского района, а также обустроить пешеходный переход у школы посёлка Биофабрика под Орлом.
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