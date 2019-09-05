Орловский долгожитель не уберёг себя от ДТП
05.09.2019
Мужчина 1928 года рождения пострадал в ДТП в Орле. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Авария случилась 4 сентября в 13 часов 30 минут. Пенсионер переходил проезжую часть на перекрёстке Гостиной и Гагарина (между зданиями торговых рядов и банковского колледжа). Водитель 1978 года рождения, управляя грузовой «Газелью», ехал со стороны Красного моста. Машина повернула направо и сбила пешехода.
Долгожитель получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась.
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