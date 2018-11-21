Орловский депутат записал видеообращение к прокурору области в связи со спорным «дорожным» вопросом
21.11.2018
К руководителю регионального подразделения ведомства обратился депутат Городского совета Орла Евгений Косогов.
«Народный избранник» попросил разобраться в вопросе о законности или незаконности трат городского бюджета.
По его словам, администрация Орла за свой счёт ремонтирует дороги, которые должны находиться на гарантии у подрядчиков, что приводит к потере миллионов бюджетных рублей.
Косогов попросил прокурора официально запросить у городских властей перечень гарантийных дорог с 2016 года, а также акты выполненных работ с 2017 по 2018 годы, чтобы точно выяснить, на каких улицах и дорогах и за чей счёт проводился ямочный ремонт и ремонт люков.
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