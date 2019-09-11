Орловский депутат лишился мандата из-за неправильной декларации

«Народный избранник» из Платоновского сельского Совета Орловского района не указал в декларации о доходах и имуществе квартиру, принадлежащую его супруге. Сам депутат утверждает, что на момент составления документа просто не знал, что злополучная недвижимость стала собственностью его жены.

Ошибку (в декларации за 2016 год) выявила прокуратура. После этого сельсовет досрочно лишил депутата соответствующих полномочий.

Орловчанин подал иск в Орловский районный суд. Однако судья посчитал вынесенное решение правомерным и отказал в возвращении мандата.