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Орловский депутат лишился мандата через суд

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05.08.2019

Как сообщает прокуратура Орловской области, депутат Городищенского сельского поселения Урицкого района не предоставил сведения о доходах и имуществе ещё за 2017 год. Согласно требованиям антикоррупционного законодательства, его полномочия должны были прекратиться. Однако депутат оставался депутатом вопреки федеральному закону.

Прокуратура выявила нарушение и внесла соответствующее представление главе Городищенского сельского совета. Однако сельсовет отказал в требовании. Тогда прокурор обратился в суд.

Урицкий районный суд встал на сторону «надзорного ведомства» и обязал сельсовет лишить «народного избранника» депутатского мандата.

Депутат обжаловал решение в Областном суде. Однако облсуд оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщили в прокуратуре.

Теги:ОрёлОрловская область

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