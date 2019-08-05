Орловский депутат лишился мандата через суд

Как сообщает прокуратура Орловской области, депутат Городищенского сельского поселения Урицкого района не предоставил сведения о доходах и имуществе ещё за 2017 год. Согласно требованиям антикоррупционного законодательства, его полномочия должны были прекратиться. Однако депутат оставался депутатом вопреки федеральному закону.

Прокуратура выявила нарушение и внесла соответствующее представление главе Городищенского сельского совета. Однако сельсовет отказал в требовании. Тогда прокурор обратился в суд.

Урицкий районный суд встал на сторону «надзорного ведомства» и обязал сельсовет лишить «народного избранника» депутатского мандата.

Депутат обжаловал решение в Областном суде. Однако облсуд оставил его без изменения. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщили в прокуратуре.