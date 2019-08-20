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Орловский дебошир «устроил бенефис» на Васильевской улице

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20.08.2019

Мужчина «поставил на уши» одно из местных питейных заведений. Он позволял себе нецензурные выражения, а также угрозы применения физической силы.

Администратор отправил «тревожный сигнал» в Росгвардию. Вскоре силовики прибыли на место и задержали скандалиста. Им оказался нетрезвый 30-летний житель города, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Задержанного передали полиции для дальнейших разбирательств. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская областьдебошскандалРосгвардияполицияМВД

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