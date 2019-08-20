Орловский дебошир «устроил бенефис» на Васильевской улице
20.08.2019
Мужчина «поставил на уши» одно из местных питейных заведений. Он позволял себе нецензурные выражения, а также угрозы применения физической силы.
Администратор отправил «тревожный сигнал» в Росгвардию. Вскоре силовики прибыли на место и задержали скандалиста. Им оказался нетрезвый 30-летний житель города, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
Задержанного передали полиции для дальнейших разбирательств. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.
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