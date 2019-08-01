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Орловский цирк могут «уехать»

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01.08.2019

На установленный на площади Жукова (перед стадионом имени Ленина) шатёр Орловского цирка неоднократно жаловались жители соседних домов.

Как сообщает мэрия Орла, контракт цирка с труппой заканчивается 24 августа. После этого будет рассматриваться вопрос о демонтаже шатра и переносе его в другое место.

В качестве альтернативных площадок рассматриваются три — на улице Металлургов у торгового центра «Европа», на Московском шоссе у торгового центра «Лента» и в парке Победы. Последняя площадка находится рядом с площадью Жукова, причём о переезде туда уже достигнуты предварительные договорённости с руководством Орловского цирка.

Теги:ОрёлОрловская область

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