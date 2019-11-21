Орловский чиновник поплатился за медлительность

Главу Глазуновского района оштрафовали за то, что он слишком долго не отвечал на обращение местной жительницы.

О данном нарушении стало известно прокуратуре. После этого на чиновника завели дело об административном правонарушении.

Мировой судья оштрафовал главу района на 5 тысяч рублей.

Как сообщили в областной прокуратуре, чиновник уже оплатил штраф, а также ответил на обращение.