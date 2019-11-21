Орловский чиновник поплатился за медлительность
21.11.2019
Главу Глазуновского района оштрафовали за то, что он слишком долго не отвечал на обращение местной жительницы.
О данном нарушении стало известно прокуратуре. После этого на чиновника завели дело об административном правонарушении.
Мировой судья оштрафовал главу района на 5 тысяч рублей.
Как сообщили в областной прокуратуре, чиновник уже оплатил штраф, а также ответил на обращение.
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