«Орловский бумажный комбинат» расширяет производство
01.11.2019
В январе этого года на предприятии заработает первая в Орловской области бумагоделательная машина.
Монтаж устройства начался в августе. Сейчас работа подходит к концу. Далее специалисты должны запустить и наладить машину.
Новые мощности позволят комбинату производить до 200 тонн бумаги в сутки.
Кроме того, расширение производства создаст новые рабочие места. Предприятие планирует набрать около 250 новых сотрудников.
Подробный репортаж на эту тему смотрите на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» сегодня в 19:30.
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