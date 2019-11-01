«Орловский бумажный комбинат» расширяет производство

В январе этого года на предприятии заработает первая в Орловской области бумагоделательная машина.

Монтаж устройства начался в августе. Сейчас работа подходит к концу. Далее специалисты должны запустить и наладить машину.

Новые мощности позволят комбинату производить до 200 тонн бумаги в сутки.

Кроме того, расширение производства создаст новые рабочие места. Предприятие планирует набрать около 250 новых сотрудников.

Подробный репортаж на эту тему смотрите на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» сегодня в 19:30.