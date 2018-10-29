«Орловский бриллиант» проведёт поединок во Франции
29.10.2018
«Орловский бриллиант» — кикбоксёр Владислав Туйнов — проведёт поединок во Франции. Об этом сообщает сайт «Орёлспорт».
Бой состоится 25-го ноября. Соперником орловца станет француз Матье Таварес.
Сам Туйнов уже назвал его «перспективным спортсменом», а предстоящий поединок — «интересным противостоянием».
В следующий раз Владислав выйдет на ринг в Германии 8-го декабря, чтобы сразится с кикбоксёром из Литвы.
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