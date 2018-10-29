«Орловский бриллиант» проведёт поединок во Франции

«Орловский бриллиант» — кикбоксёр Владислав Туйнов — проведёт поединок во Франции. Об этом сообщает сайт «Орёлспорт».

Бой состоится 25-го ноября. Соперником орловца станет француз Матье Таварес.

Сам Туйнов уже назвал его «перспективным спортсменом», а предстоящий поединок — «интересным противостоянием».

В следующий раз Владислав выйдет на ринг в Германии 8-го декабря, чтобы сразится с кикбоксёром из Литвы.