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«Орловский бриллиант» проведёт поединок во Франции

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29.10.2018

«Орловский бриллиант» — кикбоксёр Владислав Туйнов — проведёт поединок во Франции. Об этом сообщает сайт «Орёлспорт».

Бой состоится 25-го ноября. Соперником орловца станет француз Матье Таварес.

Сам Туйнов уже назвал его «перспективным спортсменом», а предстоящий поединок — «интересным противостоянием».

В следующий раз Владислав выйдет на ринг в Германии 8-го декабря, чтобы сразится с кикбоксёром из Литвы.

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