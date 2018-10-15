«Орловский брилиант» потерпел поражение от соперника из Белоруссии
15.10.2018
«Орловский брилиант» — кикбоксёр Владислав Туйнов — потерпел поражение от соперника из Белоруссии Дениса Зуева.
Бой состоялся в Китае в рамках международного турнира.
Туйнов провёл все три раунда и проиграл по очкам.
Ранее в рамках этих же соревнований орловец одержал три победы. Однако белорусский конкурент стал непреодолимым препятствием на пути к титулу чемпиона мира.
Такую информацию сообщают «Орловские новости».
Это поражение стало третьим в профессиональной карьере Туйнова, также на его счету 39 побед.
Сам он, комментируя бой на своей странице «Вконтакте», отметил, что зал, где, в основном, находились зрители из Китая, «плакал» от такого судейского решения.
Также Туйнов заявил, что планирует работать в кикбоксинге и дальше.
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