«Орловский брилиант» потерпел поражение от соперника из Белоруссии

«Орловский брилиант» — кикбоксёр Владислав Туйнов — потерпел поражение от соперника из Белоруссии Дениса Зуева.

Бой состоялся в Китае в рамках международного турнира.

Туйнов провёл все три раунда и проиграл по очкам.

Ранее в рамках этих же соревнований орловец одержал три победы. Однако белорусский конкурент стал непреодолимым препятствием на пути к титулу чемпиона мира.

Такую информацию сообщают «Орловские новости».

Это поражение стало третьим в профессиональной карьере Туйнова, также на его счету 39 побед.

Сам он, комментируя бой на своей странице «Вконтакте», отметил, что зал, где, в основном, находились зрители из Китая, «плакал» от такого судейского решения.

Также Туйнов заявил, что планирует работать в кикбоксинге и дальше.