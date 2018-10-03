Орловский боксер Эдуард Трояновский прокомментировал предстоящий бой за титул чемпиона мира
03.10.2018
7 октября в Японии орловец сразится с Кириллом Релихом за титул чемпиона мира по версии WBA.
В интервью порталу FightNews Трояновский назвал своего соперника «хорошим» и «обученным» боксёром.
Также орловец отметил, что близко они не общались, но совместная пресс-конференция прошла без каких-либо оскорблений, в обстановке взаимного уважения.
Релих — гражданин Белоруссии. Ему 28 лет. На профессиональном ринге он провёл 24 поединка и одержал 22 победы.
На счету Трояновского 28 боёв и 27 побед. Однако он старше соперника на целых 10 лет.
Бой пройдёт в первом полусреднем весе.
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