Орловский боксер Эдуард Трояновский прокомментировал предстоящий бой за титул чемпиона мира

7 октября в Японии орловец сразится с Кириллом Релихом за титул чемпиона мира по версии WBA.

В интервью порталу FightNews Трояновский назвал своего соперника «хорошим» и «обученным» боксёром.

Также орловец отметил, что близко они не общались, но совместная пресс-конференция прошла без каких-либо оскорблений, в обстановке взаимного уважения.

Релих — гражданин Белоруссии. Ему 28 лет. На профессиональном ринге он провёл 24 поединка и одержал 22 победы.

На счету Трояновского 28 боёв и 27 побед. Однако он старше соперника на целых 10 лет.

Бой пройдёт в первом полусреднем весе.