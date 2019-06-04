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  3. Орловский бегун попал в ТОП-5 Кубка России

Орловский бегун попал в ТОП-5 Кубка России

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04.06.2019

Никита Калганов выступал на дистанции 3 тысячи метров. Его результат — 8:45,45. Эти цифры оказались более чем на 4,5 секунд лучше норматива «мастера спорта». С таким результатом Никита занял высокое пятое место на Кубке России. Об этом сообщает «ОрёлСпорт».

Теги:ОрёлОрловская ОбластьспортКубок России

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