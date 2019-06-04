Орловский бегун попал в ТОП-5 Кубка России
04.06.2019
Никита Калганов выступал на дистанции 3 тысячи метров. Его результат — 8:45,45. Эти цифры оказались более чем на 4,5 секунд лучше норматива «мастера спорта». С таким результатом Никита занял высокое пятое место на Кубке России. Об этом сообщает «ОрёлСпорт».
Короткая ссылка obl1.ru/~/55034
Другие новости раздела
04.06.2019
На Орловщине стартовал купальный сезон
03.06.2019
Андрей Клычков вручил награды победителям ежегодного областного конкурса на звание «Лучшие информационные материалы, направленные на формирование у молодежи разных народов, религий и конфессий уважительного отношения друг к другу»
$ USD65.5547(+0.17)04.06
€ EUR73.218(+0.37)04.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?