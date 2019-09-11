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Орел11.09.2019 Среда 19:14
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Орловских железнодорожников наказали за водопровод

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11.09.2019

Нарушения установила Орловская транспортная прокуратура.

В надзорное ведомство обратились жильцы многоквартирного дома, находящегося в сфере обслуживания компании. Выяснилось, что филиал РЖД действительно допустил нарушения по части тепловодоснабжения. Они касались как допустимых перерывов подачи горячей воды, так и качества питьевой воды.

Также прокуратура установила факты понуждения граждан к заключению договоров о предоставлении коммунальных услуг в письменной форме.

По итогам проверки внесено и удовлетворено представление в адрес руководителя ответственного подразделения компании. Виновное должностное лицо привлечено к материальной ответственности. Кроме того, сама компания оштрафована на 30 тысяч рублей.

Устранение нарушений находится на контроле Орловской транспортной прокуратуры.

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