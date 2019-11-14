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Орловских волонтёров обучат поиску пропавших людей

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14.11.2019

Первое занятие из цикла о поиске пропавших людей на тему «Необходимость знаний основ навигации и картографии при поисках в природной среде» состоялось сегодня в Центре молодёжи «Полёт». Участниками встречи стали студенты вузов и волонтеры более старшего возраста, желающие стать «поисковыми волонтёрами». Мероприятие проводится в рамках выполнения Поручения Президента Российской Федерации. Программа рассчитана на срок 3 месяца. По завершении курса будет организован зачет, при успешной сдаче волонтёрам будет выдана справка о прохождении обучения соответствующего образца.

Всего в рамках встреч запланировано изучение основ безопасности при проведении поисковых работ, оказания первой помощи пострадавшим, методики проведения поисковых работ, поиска людей в жилых и промышленных зданиях и сооружениях, знакомство с основами топографии (ориентирование на местности). В ближайшее время состоятся еще 2 занятия.

18 ноября пройдет обучающая лекция «Действия волонтёра при обнаружении личных вещей пропавшего и иных вещественных доказательств при проведении поисково-спасательных работ».

26 ноября состоятся ознакомительная лекция «Алгоритм взаимодействия государственных органов, волонтёрских организаций и добровольцев при осуществлении розыска без вести пропавших людей».

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