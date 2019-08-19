Орловских водителей не останавливают заборы

Во Мценске иномарка снесла забор и врезалась в дом.

ДТП случилось 17 августа около 22 часов на улице 20 июля у дома 2-а. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Мужчина 1952 года рождения на Volkswagen Passat не справился с управлением, допустил наезд на металлический забор, а затем — на угол жилого дома.

Водитель получил телесные повреждения.