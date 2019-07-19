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Орел19.07.2019 Пятница 13:06
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Орловских тяжелобольных положат на специальные кровати

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19.07.2019

С 22 июля негосударственный Региональный центр социальной поддержки населения начнёт оказывать орловчанам новую услугу. Тяжелобольным, которые обслуживаются на дому бригадой выездной паллиативной помощи центра, будут предоставлять специальные многофункциональные кровати и другое медицинское оборудование.

Такие кровати предназначены специально для лежачих больных и значительно облегчают процесс ухода за пациентом.

Покупка нового оборудования стала возможной благодаря получению гранта из регионального бюджета (300 тысяч рублей), а также собранным пожертвованиям.

Сегодня в 14 часов в орловском «Доме моды» (на Комсомольской, 231) состоится выставка закупленной медицинской техники.

Теги:ОрёлОрловская область

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