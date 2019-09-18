Орловских родителей дисциплинировали рублём

В этом году в Орле с родителей школьников впервые брали плату за содержание их детей в пришкольных летних лагерях с дневным пребыванием.

— Это положительный опыт, мы будем использовать его в оздоровительной кампании 2020 года. Это даже дисциплинирует родителей. В том плане, что они записывались, но дети в лагерь не приходили, — заявила замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская на заседании профильного комитета городского совета. Об этом сообщают «Орловские новости».

Мэрия планирует повторить этот опыт и в будущем году.

В этом году в Орле на летнюю кампанию потратили 36 миллионов бюджетных рублей.