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Орел18.09.2019 Среда 14:16
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Орловских родителей дисциплинировали рублём

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18.09.2019

В этом году в Орле с родителей школьников впервые брали плату за содержание их детей в пришкольных летних лагерях с дневным пребыванием.

— Это положительный опыт, мы будем использовать его в оздоровительной кампании 2020 года. Это даже дисциплинирует родителей. В том плане, что они записывались, но дети в лагерь не приходили, — заявила замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская на заседании профильного комитета городского совета. Об этом сообщают «Орловские новости».

Мэрия планирует повторить этот опыт и в будущем году.

В этом году в Орле на летнюю кампанию потратили 36 миллионов бюджетных рублей.

Теги:Орловская областьлетний отдых школьниковлетние лагеря

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