Орловских родителей дисциплинировали рублём
18.09.2019
В этом году в Орле с родителей школьников впервые брали плату за содержание их детей в пришкольных летних лагерях с дневным пребыванием.
— Это положительный опыт, мы будем использовать его в оздоровительной кампании 2020 года. Это даже дисциплинирует родителей. В том плане, что они записывались, но дети в лагерь не приходили, — заявила замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская на заседании профильного комитета городского совета. Об этом сообщают «Орловские новости».
Мэрия планирует повторить этот опыт и в будущем году.
В этом году в Орле на летнюю кампанию потратили 36 миллионов бюджетных рублей.
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