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Орловских призывников отправили в Кантемировскую дивизию

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01.11.2018

В вооружённые силы на срочную службу отправились ещё 9 орловских призывников. Они будут служить в Кантемировской дивизии.

Такую информацию сообщает телеканал «Первый областной».

Всего с начала осеннего призыва в армию отправили уже примерно 40 орловцев.

Отправки завершатся только в конце декабря.

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