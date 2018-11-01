Орловских призывников отправили в Кантемировскую дивизию
01.11.2018
В вооружённые силы на срочную службу отправились ещё 9 орловских призывников. Они будут служить в Кантемировской дивизии.
Такую информацию сообщает телеканал «Первый областной».
Всего с начала осеннего призыва в армию отправили уже примерно 40 орловцев.
Отправки завершатся только в конце декабря.
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