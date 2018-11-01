Орловских призывников отправили в Кантемировскую дивизию

В вооружённые силы на срочную службу отправились ещё 9 орловских призывников. Они будут служить в Кантемировской дивизии.

Такую информацию сообщает телеканал «Первый областной».

Всего с начала осеннего призыва в армию отправили уже примерно 40 орловцев.

Отправки завершатся только в конце декабря.