Орловских «предпенсионеров» сделают конкурентоспособными

Переобучение поможет людям немолодого возраста получить новые знания и навыки и найти работу.

В среднем период такого обучения составит около 3 месяцев.

В этом году курсы пройдут примерно 300 человек. С 2019 по 2024 год включительно планируется переобучить 1770 орловчан предпенсионного возраста.

На эти цели выделят 121 миллион 200 тысяч рублей. В основном, это федеральные средства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.