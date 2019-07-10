Орловских «предпенсионеров» сделают конкурентоспособными
10.07.2019
Переобучение поможет людям немолодого возраста получить новые знания и навыки и найти работу.
В среднем период такого обучения составит около 3 месяцев.
В этом году курсы пройдут примерно 300 человек. С 2019 по 2024 год включительно планируется переобучить 1770 орловчан предпенсионного возраста.
На эти цели выделят 121 миллион 200 тысяч рублей. В основном, это федеральные средства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.
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