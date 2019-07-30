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Орел30.07.2019 Вторник 13:03
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  3. Орловских перевозчиков впервые «высокотехнологично» наказали

Орловских перевозчиков впервые «высокотехнологично» наказали

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30.07.2019

В Орле пассажироперевозчикам впервые выписали протоколы о нарушениях на основе данных ГЛОНАСС.

В Управление городского хозяйства поступили жалобы о проблемах с транспортным обслуживанием жителей улицы Гайдара. Чиновники «подняли» данные ГЛОНАСС и выяснили, что в некоторые дни автобусы вообще не заезжали в этот район.

В отношении двух перевозчиков составлены два протокола. Если они допустят повторные нарушения, мэрия расторгнет заключённые с компаниями договоры.

Теги:ОрёлОрловская область

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