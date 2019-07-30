Орловских перевозчиков впервые «высокотехнологично» наказали
30.07.2019
В Орле пассажироперевозчикам впервые выписали протоколы о нарушениях на основе данных ГЛОНАСС.
В Управление городского хозяйства поступили жалобы о проблемах с транспортным обслуживанием жителей улицы Гайдара. Чиновники «подняли» данные ГЛОНАСС и выяснили, что в некоторые дни автобусы вообще не заезжали в этот район.
В отношении двух перевозчиков составлены два протокола. Если они допустят повторные нарушения, мэрия расторгнет заключённые с компаниями договоры.
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