Орловских перевозчиков впервые «высокотехнологично» наказали

В Орле пассажироперевозчикам впервые выписали протоколы о нарушениях на основе данных ГЛОНАСС.

В Управление городского хозяйства поступили жалобы о проблемах с транспортным обслуживанием жителей улицы Гайдара. Чиновники «подняли» данные ГЛОНАСС и выяснили, что в некоторые дни автобусы вообще не заезжали в этот район.

В отношении двух перевозчиков составлены два протокола. Если они допустят повторные нарушения, мэрия расторгнет заключённые с компаниями договоры.