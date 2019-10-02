Орловских пенсионеров угостили «солдатской кашей»
02.10.2019
Торжества в честь Дня пожилого человека прошли в Орловском городском центре культуры.
Для пенсионеров организовали праздничный концерт. Выступления подготовил коллектив ОГЦК. Свои поздравления со сцены озвучили губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.
Также в холле центра состоялась тематическая фотовыставка под названием «Жизнь во благо Отечества».
Всех желающим дали возможность отведать «солдатской каши», а также продемонстрировать свои творческие способности — спеть песни или прочесть стихи.
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