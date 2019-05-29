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Орел29.05.2019 Среда 13:42
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Орловских пенсионеров будут консультировать по телефону

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29.05.2019

Орловский Пенсионный Фонд консультирует граждан по телефону с использованием кодового слова. Как рассказали в ведомстве, чтобы получать такую услугу нужно подать заявление о согласии на получение информации с использованием кодового слова в территориальный орган ПФР.

В дельнейшем, позвонив по телефону «горячей линии» гражданин, назвав свои данные и кодовое слово, получит информацию, содержащуюся в его выплатном деле. Раньше для этого приходилось обращаться в клиентскую службу лично. Уже сейчас в ведомстве приняли более 15,5 тысяч заявлений о согласии граждан на получение информации о пенсионном обеспечении по телефону.

Теги:ОрёлОрловская ОбластьПФР

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