Орловских пенсионеров будут консультировать по телефону

Орловский Пенсионный Фонд консультирует граждан по телефону с использованием кодового слова. Как рассказали в ведомстве, чтобы получать такую услугу нужно подать заявление о согласии на получение информации с использованием кодового слова в территориальный орган ПФР.

В дельнейшем, позвонив по телефону «горячей линии» гражданин, назвав свои данные и кодовое слово, получит информацию, содержащуюся в его выплатном деле. Раньше для этого приходилось обращаться в клиентскую службу лично. Уже сейчас в ведомстве приняли более 15,5 тысяч заявлений о согласии граждан на получение информации о пенсионном обеспечении по телефону.