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Орловских пчёл спасёт ГЛОНАСС

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31.07.2019

Резидентом орловского кластера ГЛОНАСС — компания «ЦентрПрограммСистем» — разработала цифровое решение по предупреждению случаев массовой гибели пчёл из-за использования пестицидов на аграрных предприятиях. Такие ЧП этим летом происходили по всей стране (в том числе и в Орловской области), что причинило пчеловодам значительный урон.

Выйти из ситуации поможет электронная платформа на основе геоинформационных карт. Аграрии будут заблаговременно загружать сюда предупреждения об обработке полей пестицидами. Пчеловоды смогут оперативно получать соответствующие предупреждения. Также карта позволит выявить опасность для пчёл в радиусе пяти километров от пасеки.

Кроме того, сервис будет собирать информацию о структурах посевов аграрных предприятий, в том числе о наличии или отсутствии медоносных растений.

Теги:ОрёлОрловская область

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