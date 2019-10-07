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Орловских муниципальных чиновников «расставили» по эффективности

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07.10.2019

Итоги мониторинга эффективности работы органов местного самоуправления подвели на сегодняшнем совещании администрации Орловской области. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Эффективность работы муниципальных чиновников оценивается ежегодно на основе совокупности факторов, в том числе — мнения жителей городов и районов. Лучшие администрации получают поощрения в виде специальных грантов из регионального бюджета.

В этом году лидерами стали Ливны, Мценск и Орёл. Эффективность работы местных властей возросли, соответственно, на 48%, 46% и 36%.

В то же время 13 муниципальных образований получили отрицательный результат показатели работы местных чиновников упали.

Андрей Клычков, комментируя данную информацию, отметил, что размеры поощрительных грантов нуждаются в увеличении, и поручил рассмотреть такую возможность в будущем году.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57640

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