Орловских муниципальных чиновников «расставили» по эффективности

Итоги мониторинга эффективности работы органов местного самоуправления подвели на сегодняшнем совещании администрации Орловской области. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Эффективность работы муниципальных чиновников оценивается ежегодно на основе совокупности факторов, в том числе — мнения жителей городов и районов. Лучшие администрации получают поощрения в виде специальных грантов из регионального бюджета.

В этом году лидерами стали Ливны, Мценск и Орёл. Эффективность работы местных властей возросли, соответственно, на 48%, 46% и 36%.

В то же время 13 муниципальных образований получили отрицательный результат — показатели работы местных чиновников упали.

Андрей Клычков, комментируя данную информацию, отметил, что размеры поощрительных грантов нуждаются в увеличении, и поручил рассмотреть такую возможность в будущем году.