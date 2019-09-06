Орловских лесников «вооружили до зубов»
06.09.2019
12 единиц лесопожарной и лесопатрульной техники торжественно передали главам муниципальных образований Орловской области и работникам лесного хозяйства региона. Церемония прошла в Орле у здания региональной администрации. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.
9 единиц техники (в том числе тракторы «Беларус») приобрели в рамках нацпроекта «Экология», ещё 3 единицы — в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства». Общая сумма бюджетных затрат составила 17 миллионов 800 тысяч рублей.
Как сообщил зампред облсовета Геннадий Сафонов, до конца текущего года в Орловскую область поступят ещё 12 миллионов федеральных рублей на те же цели.
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