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Орловских лесников «вооружили до зубов»

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06.09.2019

12 единиц лесопожарной и лесопатрульной техники торжественно передали главам муниципальных образований Орловской области и работникам лесного хозяйства региона. Церемония прошла в Орле у здания региональной администрации. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

9 единиц техники (в том числе тракторы «Беларус») приобрели в рамках нацпроекта «Экология», ещё 3 единицы — в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства». Общая сумма бюджетных затрат составила 17 миллионов 800 тысяч рублей.

Как сообщил зампред облсовета Геннадий Сафонов, до конца текущего года в Орловскую область поступят ещё 12 миллионов федеральных рублей на те же цели.

Теги:Орловская областьобластной Совет народных депутатовлесное хозяйство

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