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Орел15.08.2019 Четверг 17:07
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Орловских коллекторов наказали за угрозы

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15.08.2019

Заявление в Управление Федеральной Службы Судебных Приставов подал житель Болхова. Весной этого года коллекторское агентство уведомило его о том, что если гражданин не выплатит задолженность, в отношении него возбудят уголовное дело по статье «мошенничество». Однако эта информация не соответствовала действительности.

Приставы установили, что коллекторы пытались ввести должника в заблуждение и, таким образом, оказывали на него психологическое давление. В результате агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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