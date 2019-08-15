Орловских коллекторов наказали за угрозы

Заявление в Управление Федеральной Службы Судебных Приставов подал житель Болхова. Весной этого года коллекторское агентство уведомило его о том, что если гражданин не выплатит задолженность, в отношении него возбудят уголовное дело по статье «мошенничество». Однако эта информация не соответствовала действительности.

Приставы установили, что коллекторы пытались ввести должника в заблуждение и, таким образом, оказывали на него психологическое давление. В результате агентство оштрафовали на 50 тысяч рублей.