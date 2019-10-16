Орловских «Бонни и Клайда» поймали с поличным
16.10.2019
Орловчанин и его сожительница подозреваются в краже из привокзального буфета. Об этом сообщает линейный отдел МВД России на станции Орёл.
Пропажу товара (нескольких упаковок с алкогольными напитками) и 2500 рублей наличными обнаружил работник буфета, пришедший на утреннюю смену.
Транспортные полицейские оперативно установили и задержали подозреваемых в причастности к преступлению — 36-летнего орловчанина и его 34-летнюю сожительницу. У них изъяли похищенные деньги, а также часть присвоенного товара.
Возбуждено уголовное дело.
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