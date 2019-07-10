Орловские зоозащитники сообщили о случаях отстрела бездомных собак
10.07.2019
Информация опубликована в группе «ОСВВ г. Орёл» («Отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск») «Вконтакте».
Сообщается, что случаи произошли в Орловском районе в деревне Крутая гора на днях. Местные жители видели, как водитель вышел из машины, застрелил бездомного пса, затем снова сел за руль и уехал. Аналогичный слуай произошёл ещё через несколько дней. Судя по всему, речь идёт об одном и том же человеке.
Известно, что в связи с данными событиями заинтересованные граждане обратились в полицию.
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