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Орел10.07.2019 Среда 17:27
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Орловские зоозащитники сообщили о случаях отстрела бездомных собак

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10.07.2019

Информация опубликована в группе «ОСВВ г. Орёл» («Отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск») «Вконтакте».

Сообщается, что случаи произошли в Орловском районе в деревне Крутая гора на днях. Местные жители видели, как водитель вышел из машины, застрелил бездомного пса, затем снова сел за руль и уехал. Аналогичный слуай произошёл ещё через несколько дней. Судя по всему, речь идёт об одном и том же человеке.

Известно, что в связи с данными событиями заинтересованные граждане обратились в полицию.

Теги:ОрёлОрловская область

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