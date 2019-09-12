Орловские журналисты простились с коллегой
12.09.2019
В возрасте 71 года скончался фотограф Вячеслав Митрохин.
Митрохин окончил харьковский Институт культуры. Впоследствии работал в газетах «Орловский комсомолец» и «Орловская правда», участвовал во многочисленных фотовыставках. Также орловчанин являлся членом Союза журналистов.
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