Орловские журналисты простились с коллегой

В возрасте 71 года скончался фотограф Вячеслав Митрохин.

Митрохин окончил харьковский Институт культуры. Впоследствии работал в газетах «Орловский комсомолец» и «Орловская правда», участвовал во многочисленных фотовыставках. Также орловчанин являлся членом Союза журналистов.