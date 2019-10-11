Орловские заключённые проявили интерес к Зощенко

Осуждённые колонии-поселения № 3, расположенной в посёлке Шахово, поставили новый спектакль. На этот раз местный театральный кружок, которым руководит Елена Скалдина, взялся за пьесу Михаила Зощенко «Свадьба».

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Орловской области, премьера прошла с успехом. Это уже третий спектакль, поставленный кружком в этом году.