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Орел10.10.2018 Среда 12:58
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  3. Орловские яхтсмены успешно выступили на первенстве в Воронежской области

Орловские яхтсмены успешно выступили на первенстве в Воронежской области

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10.10.2018

Об этом сообщает «Орёлспорт».

Лучший результат показала Мария Грамматчикова. Она заняла первое место среди девочек (и четвёртое место в абсолютном зачете).

Орловец Афанасий Ступин, выступавший в классе «Лазер», занял четвёртое место среди юношей.

Также дебютантка соревнований в классе «Оптимист» орловчанка Ирина Никулина стала пятой в группе младших девочек.

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