Орловские яхтсмены успешно выступили на первенстве в Воронежской области

Об этом сообщает «Орёлспорт».

Лучший результат показала Мария Грамматчикова. Она заняла первое место среди девочек (и четвёртое место в абсолютном зачете).

Орловец Афанасий Ступин, выступавший в классе «Лазер», занял четвёртое место среди юношей.

Также дебютантка соревнований в классе «Оптимист» орловчанка Ирина Никулина стала пятой в группе младших девочек.