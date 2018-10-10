Орловские яхтсмены успешно выступили на первенстве в Воронежской области
10.10.2018
Об этом сообщает «Орёлспорт».
Лучший результат показала Мария Грамматчикова. Она заняла первое место среди девочек (и четвёртое место в абсолютном зачете).
Орловец Афанасий Ступин, выступавший в классе «Лазер», занял четвёртое место среди юношей.
Также дебютантка соревнований в классе «Оптимист» орловчанка Ирина Никулина стала пятой в группе младших девочек.
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