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Орел26.06.2019 Среда 15:22
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Орловские выпускники заметно улучшили результаты ЕГЭ

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26.06.2019

Предварительные итоги Единого Государственного Экзамена подвели в Орловском региональном центре оценки качества образования. В целом, они оказались сопоставимы с показателями минувшего года. Однако специалисты указывают, что по большинству предметов средний тестовый балл вырос, как и количество выпускников-«стобалльников» (набравших максимальные 100 баллов по тем или иным предметам). Появились и «мультистобалльники», которые смогли набрать 100 из 100 баллов сразу по нескольким предметам.

Число выпускников, не преодолевших минимальный порог, наоборот, снизилось.

Также в этом году в Орловской области впервые был проведён ЕГЭ по китайскому языку. Его сдавал один выпускник. Окончательные результаты экзамена пока не известны.

Теги:ОрёлОрловская область

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