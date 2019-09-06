Орловские врачи из Центра имени Круглой проведут приём под открытым небом

9 сентября специалисты мобильного консультативного диагностического центра НКМЦ имени Круглой проведут выездной осмотр несовершеннолетних пациентов в Орле.

Акция пройдёт в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В состав выездной бригады входят врачи-педиатры, детский хирург и стоматолог, ортопед-травматолог, невролог, офтальмолог, отоларинголог, акушер-гинеколог, врач УЗИ, детские эндокринологи, а также медсестра функциональной диагностики.

Осмотр будет проводиться на площади Ленина с 10 до 15 часов.