Орловские врачи из Центра имени Круглой проведут приём под открытым небом
06.09.2019
9 сентября специалисты мобильного консультативного диагностического центра НКМЦ имени Круглой проведут выездной осмотр несовершеннолетних пациентов в Орле.
Акция пройдёт в рамках национального проекта «Здравоохранение».
В состав выездной бригады входят врачи-педиатры, детский хирург и стоматолог, ортопед-травматолог, невролог, офтальмолог, отоларинголог, акушер-гинеколог, врач УЗИ, детские эндокринологи, а также медсестра функциональной диагностики.
Осмотр будет проводиться на площади Ленина с 10 до 15 часов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57060
Другие новости раздела
05.09.2019
Орёл посетит культовая личность
05.09.2019
Орёл временно стал «огнеопасным» городом
$ USD66.0528(-0.45)06.09
€ EUR72.8761(-0.19)06.09
Наш опрос
На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?