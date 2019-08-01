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Орел01.08.2019 Четверг 16:40
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Орловские водители сносят все преграды

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01.08.2019

Сегодня 1 августа в 11 часов в Орле на перекрёстке улиц Октябрьской и 60 лет Октября, напротив торгового центра «Утёс», произошло ДТП.

Автомобиль ВАЗ-2104 тёмно-зелёного цвета врезался в дорожное ограждение. Хотя машина повредила секцию ограждения, водитель скрылся с места происшествия.

Управление ГИБДД по Орловской области просит всех очевидцев этого ДТП связаться с ведомством по телефонам 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-92.

Теги:ОрёлОрловская область

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