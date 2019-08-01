Орловские водители сносят все преграды
01.08.2019
Сегодня 1 августа в 11 часов в Орле на перекрёстке улиц Октябрьской и 60 лет Октября, напротив торгового центра «Утёс», произошло ДТП.
Автомобиль ВАЗ-2104 тёмно-зелёного цвета врезался в дорожное ограждение. Хотя машина повредила секцию ограждения, водитель скрылся с места происшествия.
Управление ГИБДД по Орловской области просит всех очевидцев этого ДТП связаться с ведомством по телефонам
Короткая ссылка obl1.ru/~/56369
Другие новости раздела
01.08.2019
Орловчанин оставил бар без дверей
$ USD63.834(+0.42)02.08
€ EUR70.4727(-0.26)02.08
Наш опрос
Ваше отношение к религии?