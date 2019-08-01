Орловские водители сносят все преграды

Сегодня 1 августа в 11 часов в Орле на перекрёстке улиц Октябрьской и 60 лет Октября, напротив торгового центра «Утёс», произошло ДТП.

Автомобиль ВАЗ-2104 тёмно-зелёного цвета врезался в дорожное ограждение. Хотя машина повредила секцию ограждения, водитель скрылся с места происшествия.