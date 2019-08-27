Орловские власти выбирают инвестора для развития Орла

Объявлен конкурс инвестиционных проектов по строительству жилья на Раздольной улице, 76, корпус 5. Мероприятие проводит правительство Орловской области.

Победитель конкурса без проведения торгов получит в аренду участок площадью 5100 квадратных метров, предназначенный для многоэтажной жилой застройки. Ежегодная стоимость аренды составит 238 тысяч 326 рублей.

Заявления на конкурс можно подавать до 31 августа.