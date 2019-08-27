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Орел27.08.2019 Вторник 13:08
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Орловские власти выбирают инвестора для развития Орла

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27.08.2019

Объявлен конкурс инвестиционных проектов по строительству жилья на Раздольной улице, 76, корпус 5. Мероприятие проводит правительство Орловской области.

Победитель конкурса без проведения торгов получит в аренду участок площадью 5100 квадратных метров, предназначенный для многоэтажной жилой застройки. Ежегодная стоимость аренды составит 238 тысяч 326 рублей.

Заявления на конкурс можно подавать до 31 августа.

Теги:ОрёлОрловская областьстроительствожильёконкурсинвесторыинвестпроекты

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