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Орловские власти признали ухудшение демографической ситуации

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05.09.2019

Информация об этом содержится в бюллетене об итогах социально-экономического развития, который размещён на официальном портале Орловской области.

Как сообщается в документе, с января по июнь текущего года на Орловщине продолжился процесс естественной убыли населения. Число умерших превысило число родившихся в два раза.

Однако, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сократилось как количество родившихся (на 433 человека), так и количество умерших (на 288 человек).

Кроме того, интересная ситуация наблюдается и с миграцией. В целом фиксируется миграционный прирост населения (в 272 человека). При этом показатели внутренней миграции говорят не в пользу Орловщины (в другие регионы России выехали на 883 человека больше, чем приехали из остальных субъектов в нашу область).

Однако зарубежная миграция, наоборот, складывается «в плюс»: число приехавших из-за границы в Орловскую область на целых 1155 человек превышает число орловчан, отбывших «за бугор».

Теги:Орловская областьдемографический кризис

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