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Орел04.09.2019 Среда 13:27
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Орловские власти помогут крупному бизнесу сэкономить на налогах

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04.09.2019

В частности, под снижение налоговых ставок на имущество и прибыль организаций попадают «Керама Марацци» и Знаменский СГЦ.

Информацию о запланированном пакете налоговых льгот озвучил руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев на профильном комитете Облсовета. Об этом сообщает «Орёлtimes».

Предполагается, что льготы вводятся для предприятий, реализующих крупные инвестиционные проекты, чтобы удержать их в нашем регионе и сохранить налоговые поступления в областной бюджет.

Теги:Орловская областькрупный бизнесналоговые льготыналоговые преференции

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