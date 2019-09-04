Орловские власти помогут крупному бизнесу сэкономить на налогах
04.09.2019
В частности, под снижение налоговых ставок на имущество и прибыль организаций попадают «Керама Марацци» и Знаменский СГЦ.
Информацию о запланированном пакете налоговых льгот озвучил руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев на профильном комитете Облсовета. Об этом сообщает «Орёлtimes».
Предполагается, что льготы вводятся для предприятий, реализующих крупные инвестиционные проекты, чтобы удержать их в нашем регионе и сохранить налоговые поступления в областной бюджет.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57018
Другие новости раздела
$ USD66.9072(+0.28)04.09
€ EUR73.2032(+0.03)04.09
Наш опрос
На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?