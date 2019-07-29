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Орловские велосоревнования выиграл итальянец

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29.07.2019

Всероссийские соревнования по велоспорту Кубок «Газпром-РусВело» завершились в Орле. Победителей поздравил и наградил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В состязаниях участвовали 145 спортсменов из 20 регионов России, а также из Италии, Украины и Белоруссии.

Участник из дальнего зарубежья — итальянец Алессандро Пинарелло — оказался лучшим среди юношей в возрасте 15 и 16 лет. В возрастной категории 13 и 14 лет победил представитель Петербурга Владимир Гончаров.

Также в рамках церемонии подведения итогов соревнований Андрей Клычков вручил ключи от автомобиля и микроавтобуса представителям спортивных организаций, которые занимаются подготовкой резерва для сборных России. Автотехника закуплена по соответствующей госпрограмме.

Кубок «Газпром-РусВело» является «преемником» Всероссийской велогонки на призы Дениса Меньшова, которая проводилась на Орловщине в предыдущие годы.

В рамках соревнований состоялся и благотворительный велозаезд для всех желающих, организованный в поддержку работы областной мобильной паллиативной службы.

Теги:ОрёлОрловская область

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