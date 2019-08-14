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Орловские учреждения образования задолжали за «свет знаний»

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14.08.2019

«Орловский энергосбыт» подал в арбитражный суд Орловской области 195 исков к образовательным учреждениям областного центра на общую сумму около 11 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, полная совокупная сумма долгов перед энергетиками ещё выше. Так, детские сады Орла задолжали за электричество около 24 миллионов рублей, школы — около 20 миллионов рублей.

Теги:ОрёлОрловская область

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