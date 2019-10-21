Орловские тяжелоатлеты выяснили отношения
21.10.2019
Завершился Открытый кубок Орла по тяжёлой атлетике. В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из Орла, а также Брянска, Липецка, Белгорода и Железногорска. Они состязались в 10 весовых категориях.
Итоги первого и второго соревновательных дней опубликованы в группе «Тяжелая атлетика Орловской области (ФТАОО)» «Вконтакте».
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