Орловские тяжелоатлеты выяснили отношения

Завершился Открытый кубок Орла по тяжёлой атлетике. В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из Орла, а также Брянска, Липецка, Белгорода и Железногорска. Они состязались в 10 весовых категориях.

Итоги первого и второго соревновательных дней опубликованы в группе «Тяжелая атлетика Орловской области (ФТАОО)» «Вконтакте».