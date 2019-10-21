Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.10.2019 Понедельник 11:45
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловские тяжелоатлеты выяснили отношения

Орловские тяжелоатлеты выяснили отношения

Версия для печати

21.10.2019

Завершился Открытый кубок Орла по тяжёлой атлетике. В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из Орла, а также Брянска, Липецка, Белгорода и Железногорска. Они состязались в 10 весовых категориях.

Итоги первого и второго соревновательных дней опубликованы в группе «Тяжелая атлетика Орловской области (ФТАОО)» «Вконтакте».

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57885

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.10.2019

Монастырский водитель не смог вернуть себе права

21.10.2019

В Орле машина перевернулась «на 180 градусов»

21.10.2019

Иномарка сбила женщину насмерть на орловской дороге

21.10.2019

Главный орловский здравоохранитель прокомментировал госпитализацию девочки с истощением

18.10.2019

Назначена дата ежегодного инвестиционного послания губернатора Орловской области

$ USD63.9542(-0.06)19.10
€ EUR71.1299(+0.23)19.10

Наш опрос

2018 - юбилей Тургенева. 2020 - юбилей Бунина. Главный писатель-орловец?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online